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Algıların ötesinde kalan ‘hakikat’! Başkan Erdoğan karşı duruyor, İsrail rahatsız oluyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 01:34
2009 yılında Davos'taki One Minute çıkışından bugüne Filistin konusunda hep bir hassasiyet gösterdi Başkan Erdoğan. İsrail'in işgal ve katliam politikalarına karşı duruş sergiledi. Öyle ki 7 Ekim’deki aksa tufanı harekatı sonrasında herkes Hamas'a terörist deme yarışına girmişken bütün riskleri göze alarak "Hamas terörist değildir" diye haykırdı. Hal böyleyken Filistin meselesi üzerinden kirli bir plan yürütülüyor bugünlerde. Gerçek dışı iddia ve iftiralarla Başkan Erdoğan'ın Gazze'ye duyarlı olmadığı dillendiriliyor. Peki bununla ne amaçlanıyor? Detaylar analiz haberimizde.
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