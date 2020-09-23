Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen ATV Haber'e ölüm tehditleri aldığını söyledi

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ağabeyi Himmet Esen, ATV Haber'e tehdit aldığını söyledi. Aleyna Çakır'ın ölümünden şüpheli olarak görülen Ümit Can Uygun'ın annesinin de şüpheli ölümü dosyayı Türkiye'nin gündemine taşımıştı. Aleyna Çakır'ın ölümü araştırılırken, ağabeyi Himmet Esen tehdit edildiğini söyledi.