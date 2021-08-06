Alevler Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaştı! Termik santralde tehdit var mı?

Yangının devam ettiği noktalardan biri Muğla'nın Milas ilçesi. Milas Gürceğiz'deki alevler Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaştı. Santralde itfaiye araçları ve TOMA'lar hazır bekliyor. Yeniköy Termik Santrali'nde yangın tehdidi var mı? Bölgeden detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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