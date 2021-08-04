Alevler termik santraline yaklaştı! Tehdit büyüyor | Son durumu A Haber muhabiri canlı yayında anlattı

Muğla'ın Milas ilçesinde tüm çabalara rağmen günlerdir söndürülemeyen orman yangınları, termik santrallerin yakınana kadar ulaştı. A Haber muhabiri Hakan Süer gelişmeleri canlı yayında aktardı.

A Haber Muhabiri Hakan Süer Muğla'nın Milas ilçesindeki yangına ilişkin son gelişmeleri A Haber ekranlarında anlattı.

YANGIN TERMİK SANTRALE DOĞRU İLERLİYOR

TOMA'lar geçmeye devam ediyor. Yangın şehir merkezine doğru hareket ediyor. Şehir merkezi ve dağlarda yangın sürüyor. Alevlerin olduğu yere 500 metre mesafede termik santral bulunuyor.

YEREL HALK BÜYÜK DESTEK VERİYOR

Alevlerin termik santrale ulaşmaması için ekipler yoğun bir mücadele veriyor. Bölgenin yerel halkı da büyük destek oluyor. Bölgede evler boşaltıldı. Ekipler yangınların oraya ulaşmaması için yoğun çaba veriyor.

BÖLGE BOŞALTILIYOR

Uyarılar ve yaklaşan tehlikenin ardından güvenlik amacıyla jandarma tarafından bölge acil bir şekilde boşaltılmaya başlandı.

TOMALAR GÖREVDE

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğünün, Bodrum ilçesinde görevlendirdiği TOMA sayısının da 10'a yükseltildiği bildirildi.

HENDEKLER KAZILDI

Yetkililer üst düzey tedbirler alındığını, santralin çevresinde hendekler kazıldığını belirtti. Ekipler ve santral görevlileri bölgeyi alevlerden korumak için mücadelesini sürdürüyor.

TERMİK SANTRAL NEDİR?

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Bir termik santralda üretilen elektrik enerjisinin maliyeti yakıt maliyeti, tesisin kurulum masrafları, işçi maliyetleri, bakım, hammadde girişi ve atık maliyetlerinin toplamıdır.

Ülkemizde termik santral teknolojileri konusunda yeterli know-how'a sahip yerli firma olmaması nedeniyle, bu teknolojilerin tamamına yakını yurt dışındaki firmalar tarafından sağlanmaktadır. Bunun neticesinde ülkemiz çok büyük miktarlarda döviz kaybetmekte ve yurt dışı firmalara bağımlı kalınması nedeniyle termik santrallerimizde büyük zaman ve üretim kayıpları oluşmaktadır.

Mevcut sorunların analizi, performans iyileştirme ve modernizasyon çalışmalarının yanında bu teknolojilerin yerlileştirilmesi sorunların çözülmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Enerji sektöründeki sürdürülebilirliğin devamlılığı açısından, yıllardır süregelen dışa bağımlılığın azaltılması amacı ile söz konusu bu teknolojilerin yerli sanayimize kazandırılması ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir.

TERMİK SANTRAL YANARSA NE OLUR?

Uzmanlar termik santralde olası bir yangının patlamaya neden olmayacağını ancak santralin kullanılamaz hale geleceğini belirtiyor. Bu da elektrik kesintileri yaşanacağına işaret ediyor.Kömürle çalışıyor olmasının patlama sıkıntısı yaratmayacağı yapılan açıklamalar arasında.