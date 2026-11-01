Emir Sarıgül'den 350 bin dolar rüşvet itirafı: "Babam, Özgür Özel'e para verdi"

Sabah gazetesinin haberine göre, kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan 24 şüpheliden biri olan Emir Sarıgül, savcılıkta ek ifade verdi. Cezaevinden getirilerek ifadesi alınan Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e elden para teslim ettiğini öne sürdü. Emir Sarıgül, ifadesinde Ankara'nın Ümitköy semtindeki bir restoranın çıkışında yaşandığını iddia ettiği olayı şu sözlerle anlattı: "Babam Mustafa Sarıgül ve Özgür Özel, 6-7 kişilik bir milletvekili grubuyla yemek yemişlerdi. Restoranın çıkışında bizzat babamın kendisi 250 bin doları Özgür Özel'e ait aracın arka kısmına bıraktı. Bunu bana doğrudan kendisi anlattı."