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İstanbul'da sağanak alarmı! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da sağanak alarmı! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek

Kasım ayıyla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş ve yağışlı hava etkisini artırıyor. İstanbul'da yeni haftada özellikle salı ve çarşamba günleri sağanak beklenirken, sıcaklıkların hafta sonuna doğru 13 dereceye kadar gerilemesi tahmin ediliyor. Öte yandan Muğla için turuncu, İzmir ve Aydın için sarı kodlu uyarı yapıldı. Peki, İstanbul'da yağış ne kadar sürecek, sıcaklıklar ne zaman düşecek? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında merak edilenleri yanıtladı.

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