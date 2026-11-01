Kışın hangi meyve ve sebzeleri tüketmeliyiz? İşte bağışıklığı destekleyen besinler

Havaların soğumasıyla birlikte sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi artıyor. Peki, kış aylarında sofralarımızdan hangi meyve ve sebzeleri eksik etmemeliyiz? Bağışıklık sistemini destekleyen besinler hangileri? Diyetisyen Duygu Çetin, kış mevsiminde doğru beslenmenin püf noktalarını ve sağlıklı yaşam için önerilerini A Haber'e anlattı. A Haber muhabiri Merve Özmen ve kameraman Mehmet Tekin ise bağışıklık sistemini destekleyen meyve ve sebzeleri görüntüleyerek kış aylarında sağlıklı beslenmeye ilişkin detayları aktardı.