Akşener'den Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı salvolar: Birinci parti olacağız ama kapı arkalarında ahbaplık ederek değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Muğla İl Kongresi'nde yaptığı açıklamada, ittifak ortağı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden hedef aldı. Oldukça sert göndermelerde bulunan Akşener, "Birinci parti çıkacağız bende Başbakan olacağım. Onunla bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında ahbaplık ederek değil, ondan bundan bir şey isteyerek değil, kendimiz irademizle, çalışkanlığımızla, gücümüzle milletimizi ikna ederek birinci parti çıkacağız inşallah." ifadelerini kullandı. Akşener'in, 'kapı arkalarında ahbaplık' ifadelerinin, üç farklı ülkeye icazet seferleri düzenleyen Kılıçdaroğlu'na yönelik olduğuna yorumlandı.