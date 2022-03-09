09 Mart 2022, Çarşamba
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Aksaray Valisi stokçulara baskın yaptı! Market rafında olmayan ayçiçek yağı depodan çıktı
Ayçiçek yağı üzerinden Türk ekonomisini hedef almaya çalışan stokçular bir kez daha yakayı eleverdi. Yetkililerin yaptığı açıklamalarla depolardan çıkan ayçiçek yağları vatandaşların da büyük tepkisini çekti. Stokçuların yakalandığı son adres ise Aksaray oldu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun bir OSB'ye yaptığı baskında rafta olmayan yağların depodan çıktığı görüldü.