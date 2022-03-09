Aksaray Valisi stokçulara baskın yaptı! Market rafında olmayan ayçiçek yağı depodan çıktı

Ayçiçek yağı üzerinden Türk ekonomisini hedef almaya çalışan stokçular bir kez daha yakayı eleverdi. Yetkililerin yaptığı açıklamalarla depolardan çıkan ayçiçek yağları vatandaşların da büyük tepkisini çekti. Stokçuların yakalandığı son adres ise Aksaray oldu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun bir OSB'ye yaptığı baskında rafta olmayan yağların depodan çıktığı görüldü.