Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Kürtlere eziyet eden bir HDP var! Aileler vazgeçmeyecek

Şanlı Türk Ordusu, küresel güçlerin maşası terör örgütü PKK'yı vuruyor, ses HDP'den geliyor. Diyarbakır'dan feryatlar göğe yükseliyor HDP rahatsız oluyor. HDP ve PKK'nın köşeye sıkışmışlığını ve evlat nöbeti tutan aileler ile HDP'liler arasında yaşanan Ankara'daki son gerilimi Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber'de çok çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Pazarcı, HDP'lilerin ailelerden duyduğu rahatsızlığı fiili saldırıya dönüştürdüklerini söyleyerek, “Kürtlere eziyet eden bir HDP var!” dedi. Pazarcı, "Öyle görünüyor ki o Diyarbakır anneleri bu işten vazgeçmeyecekler. Ve rahatsız etmeye HDP'yi devam edecekler." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz gün dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileleri temsilen evlat nöbeti tutan babalar, Ankara'da HDP Genel Merkezi binası önüne siyah çelenk bıraktı. Bu esnada HDP'lilerle aileler arasında gerilim yaşandı.

"AİLELER VAZGEÇMEYECEK"

Yaşanan olayı A Haber'e yorumlayan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı HDP'lilerin rahatsız oluşuna dikkat çekti ve "Ailelerin vazgeçmeye niyeti yok" dedi.

"KÜRTLERE EZİYET EDEN BİR HDP VAR"

Pazarcı, "Şimdi tabi Diyarbakır anneleri HDP'yi ciddi şekilde rahatsız ettiler. Rahatsız etmeye de devam ediyorlar. Çünkü gerçekleri ortaya koyuyorlar. Yani bir taraftan Kürt kalkının hakkını hukukunu savunuyorum diyen ve Kürtlere eziyet eden aslında bir HDP var." şeklinde konuştu.

"AİLELER ÇOCUKLARINI İSİTOYOR"

Emin Pazarcı, "Öbür tarafta da gerçek Kürtler var onlar da 'Siz bizim hakkımızı hukukumuzu savunamazsın önce kaçırdığınız çocuklarımızı verin, elimizden aldığınız çocukları verin." diyorlar.

"FİİLİ SALDIRIYA VAR"

Bu tablonun hem terör örgütü PKK'yı ve siyasi uzantısını ciddi rahatsız ettiğini belirten Pazarcı, "Kapının önünde de çadır kurmuş durumdalar. Tabi bu rahatsızlık bugün fiili saldırıya dönüştü. İşte bu rahatsızlığın sonucu yani artık dayanamıyorlar artık bu konuda eskisi kadar rahat hareket edemiyorlar." ifadelerine yer verdi.

Pazarcı, TSK'nın yaptığı harekâtlar ile büyük darbe alan terör örgütü PKK'nın çöküşü ve üzerine bir de evlat nöbeti aileden tokat yiyen HDP'nin bu durumunu ise, "Uzun süreden beri zaten rahatsızlar bu gelişmelerden. Bunu fiili saldırıya dönüştürdüler, çelenkleri parçalamak istediler. Onların üzerine yürümek istediler." sözleriyle özetledi.

"BUGÜNE KADAR BİR İLLÜZYON İLE KARŞI KARŞIYAYDIK"

Devletin de büyük desteği ile Kürt ailelerin dik duruşuna da değinen Emin Pazarcı, "Öyle görünüyor ki o Diyarbakır anneleri bu işten vazgeçmeyecekler. Ve rahatsız etmeye HDP'yi devam edecekler. Çünkü bugüne kadar bir illüzyon ile karşı karşıyaydık biz. İşte sürekli olarak Kürtlerin hakları Kürt savunucuları olarak ortaya çıkanlar aslında Kürtlere ciddi bir zülüm uyguluyorlardı orda. Kürtlere baskı yapıyorlardı. Şimdi o baskı gören zülüm uygulanan insanlar 'Yeter artık' diyorlar. Seslerini yükseltiyorlar. Bu da HDP'yi ayrı rahatsız ediyor." mesajını verdi.



