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Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin yanında yer almak zorunda çünkü...

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Giriş: 01.09.2020 22:40
Güncelleme:01.09.2020 22:48
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber’de katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun düşünce dünyası ile ilgili önemli yorumlarda bulundu. Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı tavır alan Yunanistan, Fransa, ABD ve diğer Batı ülkelerine karşı CHP’nin tutumunu eleştiren Pazarcı, “Yenikapı Mitingi’ne katılıp, bu ruhu temsil edip, daha sonra da “kontrollü darbe” diyen bir muhalefet liderinden bahsediyoruz. Zaman zaman destek veriyormuş gibi görünüp daha sonra mesela; PKK ve YPG’ye omuz veren Kılıçdaroğlu’ndan bahsediyoruz.” dedi. Kılıçdaroğlu’nun bu durum karşısında sıkıntıya düştüğünün altını çizen Pazarcı, “CHP tabanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ne kadar haklı olduğunu görmek durumunda” ifadelerine yer verdi. CHP’deki sıkışmışlık haline dikkat çeken Emin Pazarcı ayrıca Kılıçdaroğlu’nun mecbur ve mahkûm hükümetin yanında yer almak zorunda olduğunu ifade etti.
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