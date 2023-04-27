27 Nisan 2023, Perşembe
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Akkuyu'da nükleer yakıt getirme töreni
Enerjide tam bağımsızlık yolunda atılan adımlardan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk nükleer yakıt getirme töreni yapılacak. Başkan Erdoğan, santralin açılışını video konferansla yapacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı. Mühendis Feyza Evin konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.