Akkuyu’da nükleer yakıt getirme töreni

Enerjide tam bağımsızlık yolunda atılan adımlardan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk nükleer yakıt getirme töreni yapılacak. Başkan Erdoğan, santralin açılışını video konferansla yapacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı. Mühendis Feyza Evin konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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