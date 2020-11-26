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Akıncı Üssü davasında gerekçeli karar ne zaman açıklanır?

A Haber
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Giriş: 26.11.2020 12:59
Güncelleme:26.11.2020 13:11
Son dakika haberi... 15 temmuz hain darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü davasında karar açıklandı. Sanıklara ceza yağdı. Peki gerekçeli karar ne zaman açıklanır? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları Ankara'dan aktardı. Avukat İskender Minar, Muammer Cemaloğlu ve Burhan Özkaya dava ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 15 Temmuz Derneği üyesi İlhami Çil ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da verilen kararı değerlendirdi.

Son dakika haberi... 15 temmuz hain darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü davasında karar açıklandı. Sanıklara ceza yağdı. Peki gerekçeli karar ne zaman açıklanır? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları Ankara'dan aktardı. Avukat İskender Minar, Muammer Cemaloğlu ve Burhan Özkaya dava ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 15 Temmuz Derneği üyesi İlhami Çil ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da verilen kararı değerlendirdi.

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