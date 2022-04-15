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Akıncı B 35 bin feet irtifada uçtu! Test uçuşu ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 15.04.2022 10:36
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Çorlu'da performans dayanım test uçuşu yapan Bayraktar Akıncı B'nin görüntülerini paylaştı. Bayraktar, Çorlu hava üssündeki görevlilerle kumanda odasında iftar yaparken, Akıncı B ise 35.000 feet yükseklikte uçuşuna devam etti. Peki test uçuşu ne anlama  geliyor? Türkiye için anlamı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.

Gürsel Tokmakoğlu'nun öne çıkan sözleri:

"Efektif, alımı kullanımı bir sisteme oturmuş olan TB2'leri artık bütün dünya biliyor. Özellikle harekat alanında denenmiş olması ülkelerin dikkatini çekmiş durumda. Orta Avrupa ve Baltık ülkelerinde talebin arttığını görüyoruz. Şu anda Almanya'da bile TB2'ler konuşulmaya başlandı.

Akıncı bir sınıf üst oluyor. 20 bin feeetlerde TB2'ler ile görüntü alıp bunu takip edip silahla bunu vuruyorsanız Akıncı bunun 2 katı olarak kendini gösteriyor. Tüm bunları iki katında teknolojik olarak başarmanız gerekiyor ve bu başarıldı."

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