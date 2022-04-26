26 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Akıllı sayaç da Kemal Kılıçdaroğlu’nu yalanladı

Akıllı sayaç da Kemal Kılıçdaroğlu’nu yalanladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2022 01:21
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 23 Nisan Cumartesi günü Keçiören’de ziyaret ettiği ve borcundan dolayı elektrik enerjisinin 4 aydır kesik olduğunu iddia ettiği abone hakkında açıklamasının yalan olduğu bir kez daha belgelendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; akıllı sayaçların elektrik tüketim ve kesinti bilgilerini hafızasında muhafaza ettiğini, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaret saatlerini de kapsayan saat: 18:18 ile 21:31 arasında enerji kullanımının olmadığı, saat: 21:31’den itibaren enerji kullanımına devam edildiği anlaşıldığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; Twitter’daki hesabından açıklamada bulundu ve "Sayın Kılıçdaroğlu; anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih-saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz. Zira bunları bilseydiniz o iddialarda bulunamazdınız. İspat istemiştiniz, işte ispatı" dedi
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akıllı sayaç Kılıçdaroğlu’nu yalanladı
Akıllı sayaç Kılıçdaroğlu’nu yalanladı
Ekrem İmamoğlu adaylığını ilan etmiştir
Ekrem İmamoğlu adaylığını ilan etmiştir
Yüksek yargı mensuplarıyla iftar
Yüksek yargı mensuplarıyla iftar
Destici’den A Haber’de açıklamalar
Destici'den A Haber'de açıklamalar
CHP’li Özgür Özel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a tehditler savurdu
CHP'li Özgür Özel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savurdu
Dünyanın övdüğü Türk SİHA’ları İYİ Parti’nin hedefinde
Dünyanın övdüğü Türk SİHA'ları İYİ Parti'nin hedefinde
Bursa’da eğitim uçağının düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı
Bursa'da eğitim uçağının düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı
Brezilya’da önemli açıklamalar
Brezilya'da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları
Ankara’da kritik görüşme!
Ankara'da kritik görüşme!
Uçak nasıl düştü?
Uçak nasıl düştü?
İşte düşen uçağın sağlam görüntüsü!
İşte düşen uçağın sağlam görüntüsü!
Daha Fazla Video Göster