Akıllı sayaç da Kemal Kılıçdaroğlu’nu yalanladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 23 Nisan Cumartesi günü Keçiören’de ziyaret ettiği ve borcundan dolayı elektrik enerjisinin 4 aydır kesik olduğunu iddia ettiği abone hakkında açıklamasının yalan olduğu bir kez daha belgelendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; akıllı sayaçların elektrik tüketim ve kesinti bilgilerini hafızasında muhafaza ettiğini, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaret saatlerini de kapsayan saat: 18:18 ile 21:31 arasında enerji kullanımının olmadığı, saat: 21:31’den itibaren enerji kullanımına devam edildiği anlaşıldığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; Twitter’daki hesabından açıklamada bulundu ve "Sayın Kılıçdaroğlu; anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih-saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz. Zira bunları bilseydiniz o iddialarda bulunamazdınız. İspat istemiştiniz, işte ispatı" dedi

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