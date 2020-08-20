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Akdeniz'de sıcak saatler! ATAK helikopterleri Meis Adası karşısında uçuş yaptı

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Giriş: 20.08.2020 11:13
Güncelleme:20.08.2020 11:22
Türkiye'nin Navtex ilanıyla Akdeniz'de sıcak saatler yaşanıyor. ATAK helikopterleri Meis Adası karşısında uçuş yaptı. A Haber muhabiri Vural Efecik, Antalya’nın Kaş ilçesinden canlı yayında detayları aktardı.

Türkiye'nin Navtex ilanıyla Akdeniz'de sıcak saatler yaşanıyor. ATAK helikopterleri Meis Adası karşısında uçuş yaptı. A Haber muhabiri Vural Efecik, Antalya'nın Kaş ilçesinden canlı yayında detayları aktardı.

İşte o görüntüler;





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