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Akdeniz'de sıcak saatler! ATAK helikopterleri Meis Adası karşısında uçuş yaptı
Türkiye'nin Navtex ilanıyla Akdeniz'de sıcak saatler yaşanıyor. ATAK helikopterleri Meis Adası karşısında uçuş yaptı. A Haber muhabiri Vural Efecik, Antalya'nın Kaş ilçesinden canlı yayında detayları aktardı.
Giriş Tarihi: 20.08.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 11:33
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Akdeniz'de sıcak saatler! ATAK helikopterleri Meis Adası karşısında uçuş yaptı .
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Akdeniz'de sıcak saatler! ATAK helikopterleri Meis Adası karşısında uçuş yaptı .
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- 4
Akdeniz'de sıcak saatler! ATAK helikopterleri Meis Adası karşısında uçuş yaptı .
- 4
- 4
Akdeniz'de sıcak saatler! ATAK helikopterleri Meis Adası karşısında uçuş yaptı .