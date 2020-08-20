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Akdeniz'de sıcak saatler! ATAK helikopterleri Meis Adası karşısında uçuş yaptı

Türkiye'nin Navtex ilanıyla Akdeniz'de sıcak saatler yaşanıyor. ATAK helikopterleri Meis Adası karşısında uçuş yaptı. A Haber muhabiri Vural Efecik, Antalya'nın Kaş ilçesinden canlı yayında detayları aktardı.

Giriş Tarihi: 20.08.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 11:33
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Akdeniz'de sıcak saatler! ATAK helikopterleri Meis Adası karşısında uçuş yaptı .
Akdeniz'de sıcak saatler! ATAK helikopterleri Meis Adası karşısında uçuş yaptı .

Türkiye'nin Navtex ilanıyla Akdeniz'de sıcak saatler yaşanıyor. ATAK helikopterleri Meis Adası karşısında uçuş yaptı. A Haber muhabiri Vural Efecik, Antalya'nın Kaş ilçesinden canl�� yayında detayları aktardı.

İşte o görüntüler;

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akdeniz'de sıcak saatler! ATAK helikopterleri Meis Adası karşısında uçuş yaptı .
Akdeniz'de sıcak saatler! ATAK helikopterleri Meis Adası karşısında uçuş yaptı .

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Akdeniz'de sıcak saatler! ATAK helikopterleri Meis Adası karşısında uçuş yaptı .
Akdeniz'de sıcak saatler! ATAK helikopterleri Meis Adası karşısında uçuş yaptı .
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Akdeniz'de sıcak saatler! ATAK helikopterleri Meis Adası karşısında uçuş yaptı .
Akdeniz'de sıcak saatler! ATAK helikopterleri Meis Adası karşısında uçuş yaptı .

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