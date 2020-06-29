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Akdeniz'de sıcak gelişme! Türk ve İtalyan savaş gemileri... |Video
Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli 'TCG Oruçreis Fırkateyni' ve İtalyan 'ITS ALPINO Fırkateyni' ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri yapıldığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada,
"Akdeniz Kalkanı Harekâtı'nda görevli TCG Oruçreis Fırkateyni ile İtalyan ITS ALPINO Fırkateyni 28 Haziran 2020 tarihinde Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etti" denildi.