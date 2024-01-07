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AK Parti'nin belediye başkanı adayları belli oldu! Başkan Erdoğan 26 ismi tek tek açıkladı

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Giriş: 07.01.2024 15:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin yerel seçimlerdeki belediye başkanı adaylarını açıklıyor. Başkan Erdoğan adaylar konusunda "Kendini değil kentini düşünen, laf değil proje peşinde koşan adaylarla milletimizin karşısına çıkıyoruz." ifadelerini kullanırken AK Parti'nin İstanbul adayının Murat Kurum olduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan "İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz de çok net görüyoruz. İstanbul muradına kavuşacak." ifadelerini kullandı..
AK Parti’nin belediye başkanı adayları belli oldu!
AK Parti'nin belediye başkanı adayları belli oldu!
AK Parti Denizli adayı...
AK Parti Denizli adayı...
AK Parti Düzce adayı...
AK Parti Düzce adayı...
AK Parti Çankırı adayı...
AK Parti Çankırı adayı...
AK Parti Çanakkale adayı...
AK Parti Çanakkale adayı...
AK Parti’nin Bursa adayı...
AK Parti'nin Bursa adayı...
AK Parti Bitlis adayı...
AK Parti Bitlis adayı...
AK Parti Bingöl adayı...
AK Parti Bingöl adayı...
AK Parti Balıkesir adayı...
AK Parti Balıkesir adayı...
AK Parti Aydın adayı...
AK Parti Aydın adayı...
AK Parti Artvin adayı
AK Parti Artvin adayı
Murat Kurum’dan “İstanbul” toplantısı
Murat Kurum'dan “İstanbul” toplantısı
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