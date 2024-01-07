07 Ocak 2024, Pazar
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AK Parti'nin belediye başkanı adayları belli oldu! Başkan Erdoğan 26 ismi tek tek açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin yerel seçimlerdeki belediye başkanı adaylarını açıklıyor. Başkan Erdoğan adaylar konusunda "Kendini değil kentini düşünen, laf değil proje peşinde koşan adaylarla milletimizin karşısına çıkıyoruz." ifadelerini kullanırken AK Parti'nin İstanbul adayının Murat Kurum olduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan "İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz de çok net görüyoruz. İstanbul muradına kavuşacak." ifadelerini kullandı..