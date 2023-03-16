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AK Parti'nin adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan

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Giriş: 16.03.2023 12:46
Son dakika haberine göre AK Parti TBMM Grubu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.
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