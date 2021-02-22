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AK Partili Zengin'e sosyal medyadan çirkin hakaret! Avukat Mert Yaşar'a disiplin soruşturması

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Giriş: 22.02.2021 16:29
Güncelleme:22.02.2021 16:36
Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımda bulunan avukat ve ara bulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı. Detayları A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Adalet Bakanlığı, arabulucu olarak da görev yapan Yaşar hakkında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına karar verdi.

Bu disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından Arabuluculuk Kurulu, Yaşar'ın ara buluculuktan çıkarılıp çıkarılmamasına hükmedecek.

Ayrıca Bakanlık, Yaşar hakkında İstanbul Barosunca disiplin soruşturması başlatılması için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderdi.

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