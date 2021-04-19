AK Partili vekillerden CHP’li İlhan Kesici’nin açıklamalarına yorum! "CHP'nin 128 milyar dolarlık yalan balonu patladı"

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici katıldığı bir televizyon programında partisinin ''kayıp 128 milyar dolar rezerv'' iddialarını çökertecek açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamalar AK Partili vekillere soruldu. Vekillerden ''CHP’nin yalan balonu patladı'' yorumu geldi.

CHP'nin Merkez Bankası üzerinden oluşturmaya çalıştığı algının, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici tarafından boşa çıkartılmasına AK Parti'den "CHP'nin yalan balonu patladı" yorumu geldi.



AK Partili isimler, CHP'nin iddialarının boş olduğunu, İlhan Kesici'nin de itiraf ettiğine dikkat çekti.





"ALÇAK İFTİRALARI ELLERİNDE PATLADI"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İlhan Kesici'nin açıklamasıyla CHP'nin iftirasını yerle bir ettiğine dikkat çekerek, "CHP'yi ele verdi. CHP 'çamur at izi kalsın' taktiğini itiraf etmiş oldu. Her ne kadar İlhan Kesici, CHP'den gelen baskılar sonrası kendi sözlerini inkar etse de, alçak iftiraları bir kez daha ellerinde patladı." ifadelerini kullandı.



"128 MİLYAR DOLARLIK YALAN BOMBASI PATLADI"

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ise, İlhan Kesici'nin açıklamalarının 'çok yerinde' olduğunu belirterek, "128 milyar dolarlık yalan bombasını patlatmıştır. İlhan Bey'in söylemiş olduğu sözler gerçeklerdir. 128 milyar doların Merkez Bankası'ndan buharlaşma ihtimali yoktur. Böyle bir şey asla olamaz. CHP ve muhalefetin külliyen yalanıdır. Bu yalanı İlhan Kesici'nin ortadan kaldırması güzel bir söylem olmuştur." dedi.

"MİLLETVEKİLLERİNİ TEMBİHLEMEZSE BÖYLE İFŞA OLURLAR"

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin açıklamalarının değerlendirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle son yıllarda kendi mensuplarının ifadesiyle yalanın kurgu merkezi olarak çalıştığına dikkat çeken Salih Cora, "İlhan Kesici, Merkez Bankası'nın kayıtlarının açık olduğunu söyledi. Okuma yazma bilen internete girer, bilançoları inceler. Neyin nereye verildiği açık bir şekilde bellidir. Burada kaybolma gibi bir durum söz konusu değildir. Yalan üretirken, algı operasyonu yaparken, kendi bu konuyla ilgili milletvekillerini de tembihlemesi gerekiyor. Eğer tembihlemezse böyle ifşa olurlar." dedi.

"BU BİR ALGI YÖNETİMİDİR"

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kesici çok önemli bir şey söyledi. Merkez Bankası bilançolarına atıf yaptı. Bu soru aslında çok boş bir sorudur. Bu bir algı yönetimidir. Algıya yönelik bir harekettir. Bunun altı boştur"



