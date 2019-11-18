AK Partili Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni "EYT yanıtı! "Bu artık ikiyüzlülükten de öte siyasi sahtekarlık"

“Erken emekliliği getireceğiz (EYT)” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamaları gündeme damga vurmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamaları sonrası Twitter hesabından çok sert bir açıklamada bulunarak "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu" sözlerine yer vermişti. Muş, daha önce Kılıçdaroğlu'nun verdiği demeçleri ve gazete arşivlerini ortaya çıkararak Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü tutumu gözler önüne sermişti. Mehmet Muş bugün yine Twitter'dan Kılıçdaroğlu'na yüklendi ve Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’ın CHP saflarına katıldığı anın görüntülerinin de bulunduğu üçlü videoda yaşanan tartışmaya son noktayı koydu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erken emeklilik isteyenler hiç meraklanmasınlar, sorunlarını çözeceğiz" açıklamasına eleştirişlerini bugünde sürdürdü.



"BU ARTIK İKİYÜZLÜLÜKTEN DE ÖTE SİYASİ SAHTEKARLIK"



Muş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İpliğini pazara çıkaracağız" dedi ve yeni bir görüntü paylaşarak yaşanan sürecin önemi hakkında vatandaşları bilgilendirdi.



Muş, Kılıçdaroğlu'nun 1999'daki emeklilik yasasını hazırlayan ve bugün de savunan Yaşar Okuyan'a CHP rozeti taktığını ve şimdiki söylemleri ile geçmişte açıklamaları arasındaki uçurumu gözler önüne serdi. Muş, Kılıçdaroğlu'nun siyasi çizgisindeki büyük kaymaya dikkat çekerek "Bu artık ikiyüzlülükten de öte siyasi sahtekarlık" ifadelerine yer verdi.



YAŞAR OKUYAN: 38-43 YAŞINDA EMEKLİ Mİ OLUR?



CHP döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanlığı görevini yürüten Yaşar Okuyan katıldığı bir televizyon programında emeklilik yaşı hakkına "38 yaşında emekli mi olur be! 43 yaşında emekli mi olur… Ne diyorsunuz siz be! Evet, Yaşar Okuyan getirdi kardeşim... Şerefle savunuyorum, onurla savunuyorum doğru bir iş yaptım" açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.



Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın CHP saflarına katıldığı anın görüntüleri de yeniden gündeme geldi. CHP Grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Okuyan'a rozet takmıştı.



"SOL SAĞ AYIRT ETMEDEN ARTIK BU OYUNU BOZMAK ZAMANIDIR"



Rozetin takılmasının ardından Okuyan şunları dile söylemişti.



"Ülkenin bu zor gününde bir araya gelme zorunluluğu açıkken bir araya gelmek için CHP'ye kaydımı yaptırmış oluyorum. 40 yıl öncesinde kalmış sağ-sol çekişmelerini, o günün içerisindeki olayları istismar ederek, yeniden bir sağ sol olayı gibi belli merkezlerden iktidar ve onun tabi destekçisi durumundaki bir kişinin gayretleriyle 40 sene öncesindeki olayları kaşıma durumundalar. Sol sağ ayırt etmeden artık bu oyunu bozmak zamanıdır. Artık bu oyunu hep beraber bozmamız lazım. Onun için arkadaşlarımızla oturduk konuştuk. Atatürk'ün partisine geldik."