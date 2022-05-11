11 Mayıs 2022, Çarşamba
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AK Partili Emin Akbaşoğlu CHP'li Engin Özkoç'un FETÖ’cülerle fotoğrafını gösterip tepki gösterdi
Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ ile olan ilişkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belgelendi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu Meclis'e getirdiği 2014 yılında çekilmiş fotoğrafla CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un FETÖ'cülerle yan yana oluşunu gösterdi.