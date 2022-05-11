11 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Partili Emin Akbaşoğlu CHP'li Engin Özkoç'un FETÖ’cülerle fotoğrafını gösterip tepki gösterdi

AK Partili Emin Akbaşoğlu CHP'li Engin Özkoç'un FETÖ’cülerle fotoğrafını gösterip tepki gösterdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.05.2022 23:27
Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ ile olan ilişkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belgelendi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu Meclis'e getirdiği 2014 yılında çekilmiş fotoğrafla CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un FETÖ'cülerle yan yana oluşunu gösterdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte CHP’nin FETÖ ile ilişkisi
İşte CHP'nin FETÖ ile ilişkisi
Ortaylı’dan sığınmacı yorumu
Ortaylı'dan sığınmacı yorumu
Bosna Hersek’te FETÖ tehdidi
Bosna Hersek'te FETÖ tehdidi
Dinmeyen acı… Boraltan katliamı!
Dinmeyen acı… Boraltan katliamı!
İşgal karşıtı gösterilere sert müdahale!
İşgal karşıtı gösterilere sert müdahale!
Şırnak’ta terör operasyonu
Şırnak'ta terör operasyonu
Müzenin tam ortasında! Herkes dikkatlice bakıyor
Müzenin tam ortasında! Herkes dikkatlice bakıyor
3 partiye daha seçim izni!
3 partiye daha seçim izni!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Rusya’dan Batıya hırsızlık tepkisi
Rusya’dan Batıya hırsızlık tepkisi
Kılıçdaroğlu 30 bin TL tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu 30 bin TL tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu’nun ’sığınmacı’ sözlerine tepki!
Kılıçdaroğlu'nun 'sığınmacı' sözlerine tepki!
Daha Fazla Video Göster