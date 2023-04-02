02 Nisan 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AK Partili Ahmet Büyükgümüş’den Meral Akşener’e silahlı saldırı tepkisi: İYİ Parti siyasi liderliği zihnini kaybetmiş durumda
AK Parti MKYK Üyesi ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırı olayını A Haber’de yorumladı. Başkan Erdoğan’a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yönelttiği suçlamalara “Gerçekten onu böyle bir olayla yan yana getirmek siyasette hadsizliğin en zirve noktasıdır.” sözleriyle yanıt veren Büyükgümüş, “İYİ Parti’nin seçmenleri çok saygıdeğer inanlar ama İYİ Parti siyasi liderliği zihnini kaybetmiş durumda!” şeklinde konuştu.