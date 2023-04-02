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AK Partili Ahmet Büyükgümüş’den Meral Akşener’e silahlı saldırı tepkisi: İYİ Parti siyasi liderliği zihnini kaybetmiş durumda

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Giriş: 02.04.2023 22:37
AK Parti MKYK Üyesi ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırı olayını A Haber’de yorumladı. Başkan Erdoğan’a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yönelttiği suçlamalara “Gerçekten onu böyle bir olayla yan yana getirmek siyasette hadsizliğin en zirve noktasıdır.” sözleriyle yanıt veren Büyükgümüş, “İYİ Parti’nin seçmenleri çok saygıdeğer inanlar ama İYİ Parti siyasi liderliği zihnini kaybetmiş durumda!” şeklinde konuştu.
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