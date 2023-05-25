AK Partili 50 kadın milletvekili TBMM’de

14 Mayıs'ta Türkiye yeni milletvekillerini seçti. Kadınlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüzde 20'lik temsiliyetle cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Bu rekorun önemli temsilcilerinden biri de AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı oldu.

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