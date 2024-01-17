17 Ocak 2024, Çarşamba
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AK Parti'den yerel seçimler için yeni şarkı: Eline doğduk yoluna baş koyduk! Vakit tamam yeniden İstanbul...
AK Parti yerel seçimlere yönelik hazırlıklarını sürdürürken AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından "Sevdamızsın İstanbul" isimli şarkı hazırladı. AK Parti İstanbul teşkilatının saha çalışmalarına da yer verilen klip sosyal medyada beğeni topladı. İşte AK Parti'nin yerel seçim şarkısı...