Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Sorumluluk milletvekillerinin omuzlarında

Giriş: 19.11.2025 13:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Böcek ailesinin ölümüne ilişkin konuşan Başkan Erdoğan ihmali olan kişilerin tespit edileceğini ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağını söyledi. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasını yorumlayan Erdoğan "Davalı da davacı da sizin adamınız. Biz davanın hiçbir yerinde yokuz" ifadelerini kullandı. CHP'nin siyaset namına yalan ürettiğinin altını çizen Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak millet için koşturduklarını vurguladı. Osmanlı torunu vurgusu yapan Başkan Erdoğan "Biz gönüller yapmak için mazlum ve mağdurların yanındayız" dedi. Terörsüz Türkiye hakkında da konuşan Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının cesurca olduğunu söylerken sürece eşsiz katkılar sağladığını vurguladı.
