Başkan Erdoğan: CHP’lilerin yolsuzluk malzemeleri çok

Giriş: 19.11.2025 13:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı ve yol arkadaşları sadece yalan, polemik üretirken biz günde 550 yeni konut üretiyoruz. Ana muhalefetin yerine bolca küfür, hakaret ve siyasi nezaketsizlik var. Ellerinde tek malzeme yolsuzluk dosyaları kaldı" ifadelerini kullandı.
