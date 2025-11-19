Başkan Erdoğan: Terörden kurtulma zamanı geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda, "Terörsüz Türkiye ile ülkemizi yarım asırlık prangadan, büyük beladan kalıcı olarak kurtaracağız. Süreç komisyonla toplumsal bir boyut kazandı, ivme yakaladık. İçeride kronik sorunlarımızı çözdükçe dışarıda da güç kazandık" ifadelerini kullandı.

