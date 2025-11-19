19 Kasım 2025, Çarşamba

Başkan Erdoğan: Terörden kurtulma zamanı geldi
Başkan Erdoğan: Terörden kurtulma zamanı geldi

Başkan Erdoğan: Terörden kurtulma zamanı geldi

Giriş: 19.11.2025 13:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda, "Terörsüz Türkiye ile ülkemizi yarım asırlık prangadan, büyük beladan kalıcı olarak kurtaracağız. Süreç komisyonla toplumsal bir boyut kazandı, ivme yakaladık. İçeride kronik sorunlarımızı çözdükçe dışarıda da güç kazandık" ifadelerini kullandı.
