Aile hekimi yer değiştirme 2025 EKİP ekranı! Başvurular ne zaman bitiyor? Sonuç tarihi

YERLEŞTİRİLDİĞİ İLDE GÖREVE BAŞLAMAYANLARIN DURUMU

Geçmiş dönem yerleştirmelerinde farklı bir ile hak kazanıp göreve başlamayan aile hekimleri, bulundukları ildeki sözleşmelerinin feshiyle karşılaşıyor. Buna ek olarak, bu kişilerin bir yıl süreyle yerleştirme işlemlerine başvurması da engelleniyor. Yönetmelik, bu durumu açık bir biçimde düzenliyor.

NAKLEN ATANIP AYRILIŞ-BAŞLAYIŞ YAPMAYANLAR İÇİN KISITLAMA

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ndeki hükümler doğrultusunda, naklen tayini yapılan ancak ayrılış ve başlayış işlemlerini tamamlamayanlar da kuraya başvuramıyor. Başvuru sürecinin disiplinli yürütülmesi, bu tür durumlarda başvuruların engellenmesini beraberinde getiriyor.

KAMU DIŞI POZİSYONLARDAN GEÇENLERİN DURUMU

İl içinde yapılan yerleştirmelerde kamu dışı aile hekimliği pozisyonlarına geçen ve halen bu şekilde görev yapan hekimler, tercih edecekleri ilde kamu dışı kontenjan bulunması halinde başvuru yapabiliyor. Bu istisna, belirli pozisyonlarda çalışan hekimlere ek bir hareket alanı sağlıyor.

Bu yerleştirme dönemi, hekimlerin il değişikliği sürecini net kurallar, belirgin takvim ve titizlikle işleyen başvuru sistemiyle yürütüyor. Sürecin sonunda 8 Aralık 2025 tarihinde yapılacak yerleştirme işlemi, hekimlerin yeni görev yerlerini belirleyecek. İlerleyen günlerde sonuçlar açıklandıkça süreç daha da berraklaşacak; takvim ise adım adım ilerleyen bir yol haritası sunmaya devam edecek.