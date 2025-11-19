Viral Galeri Viral Liste Aile hekimi yer değiştirme 2025 EKİP ekranı! Başvurular ne zaman bitiyor? Sonuç tarihi

Aile hekimi yer değiştirme 2025 EKİP ekranı! Başvurular ne zaman bitiyor? Sonuç tarihi

Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında gerçekleştirilecek 2025/3 iller arası aile hekimliği yerleştirme süreci için başvurular kısa süre önce alınmaya başlandı. Sözleşmeli aile hekimlerinin yanı sıra, Sağlık Bakanlığı'nın 30 Ocak 2025 tarihli ve 2025/1 sayılı 'Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri' genelgesi uyarınca muvafakati uygun görülen hekimlerin katılabildiği süreç, yer değişikliği takvimi ve başvuru döneminin tamamlanıp tamamlanmadığı sorularını gündeme taşıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.11.2025 13:40
Aile hekimi yer değiştirme 2025 EKİP ekranı! Başvurular ne zaman bitiyor? Sonuç tarihi

Aile hekimleri için iller arası yer değişikliği süreci, 2025/3 takvimi kapsamında işlemeye devam ediyor. Tercih başvuruları EKİP üzerinden alınırken, görev yaptığı ilde en az bir yıl fiili çalışma şartı bu dönemin en kritik kriterlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu şartı yerine getirmeyen aile hekimleri başvuru yapamıyor. Gözler, başvuru sürecinin ne zaman tamamlanacağına ve yerleştirme tarihine çevrilmiş durumda.

Aile hekimi yer değiştirme 2025 EKİP ekranı! Başvurular ne zaman bitiyor? Sonuç tarihi

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

İller arası aile hekimliği yer değiştirme işlemi için tercih başvuruları, 19 Kasım 2025 günü saat 18.00'e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu üzerinden gerçekleştiriliyor. Hekimler başvuru ekranına https://ekip.saglik.gov.tr adresi üzerinden ulaşıyor. Süreç, takvime göre belirlenen tarihler dışında uzatılmıyor; bu nedenle başvuruların belirtilen saate kadar tamamlanması gerekiyor.

EKİP EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

Aile hekimi yer değiştirme 2025 EKİP ekranı! Başvurular ne zaman bitiyor? Sonuç tarihi

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Yer değiştirme başvurularında temel çerçeve Sağlık Bakanlığı'nın 30 Ocak 2025 tarihli, 2025/1 sayılı genelgesi doğrultusunda çiziliyor. Sözleşmeli aile hekimleri ile muvafakati uygun görülen hekimler bu sürece dahil olabiliyor. Ancak burada önemli bir kısıt var: Hekimler, fiilen görev yaptıkları ildeki boş aile hekimliği birimlerini tercih listelerine ekleyemiyor.

Aile hekimi yer değiştirme 2025 EKİP ekranı! Başvurular ne zaman bitiyor? Sonuç tarihi

BİR YILLIK ÇALIŞMA ŞARTI

Başvuru döneminin belirleyici koşullarından biri olan fiili çalışma süresi, özellikle dikkat edilmesi gereken bir madde olarak öne çıkıyor. Bulunduğu ilde sözleşmeli aile hekimi olarak en az bir yıl görev yapmamış olanların başvuruları kabul edilmiyor. Son başvuru tarihi itibarıyla bu şartı taşımayan hekimlerin başvuruları geçersiz sayılıyor.

KİMLERİN BAŞVURUSU KABUL EDİLMİYOR?

Başvuru süreci yalnızca uygun şartları sağlayan hekimlere açık. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY), 4924 sayılı Kanun ve 663 sayılı KHK kapsamında görev yapan sağlık çalışanlarının başvuruları alınmıyor. DHY'si bitmemiş olanlar için ise son başvuru tarihi belirleyici. Ayrıca görev yaptığı ilde sözleşmesini usule aykırı biçimde feshedenler bir yıl boyunca kuraya katılamıyor.

Aile hekimi yer değiştirme 2025 EKİP ekranı! Başvurular ne zaman bitiyor? Sonuç tarihi

YERLEŞTİRİLDİĞİ İLDE GÖREVE BAŞLAMAYANLARIN DURUMU

Geçmiş dönem yerleştirmelerinde farklı bir ile hak kazanıp göreve başlamayan aile hekimleri, bulundukları ildeki sözleşmelerinin feshiyle karşılaşıyor. Buna ek olarak, bu kişilerin bir yıl süreyle yerleştirme işlemlerine başvurması da engelleniyor. Yönetmelik, bu durumu açık bir biçimde düzenliyor.

NAKLEN ATANIP AYRILIŞ-BAŞLAYIŞ YAPMAYANLAR İÇİN KISITLAMA

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ndeki hükümler doğrultusunda, naklen tayini yapılan ancak ayrılış ve başlayış işlemlerini tamamlamayanlar da kuraya başvuramıyor. Başvuru sürecinin disiplinli yürütülmesi, bu tür durumlarda başvuruların engellenmesini beraberinde getiriyor.

KAMU DIŞI POZİSYONLARDAN GEÇENLERİN DURUMU

İl içinde yapılan yerleştirmelerde kamu dışı aile hekimliği pozisyonlarına geçen ve halen bu şekilde görev yapan hekimler, tercih edecekleri ilde kamu dışı kontenjan bulunması halinde başvuru yapabiliyor. Bu istisna, belirli pozisyonlarda çalışan hekimlere ek bir hareket alanı sağlıyor.

Bu yerleştirme dönemi, hekimlerin il değişikliği sürecini net kurallar, belirgin takvim ve titizlikle işleyen başvuru sistemiyle yürütüyor. Sürecin sonunda 8 Aralık 2025 tarihinde yapılacak yerleştirme işlemi, hekimlerin yeni görev yerlerini belirleyecek. İlerleyen günlerde sonuçlar açıklandıkça süreç daha da berraklaşacak; takvim ise adım adım ilerleyen bir yol haritası sunmaya devam edecek.

SON DAKİKA