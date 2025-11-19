Başkan Erdoğan: Düşen uçakla ilgili inceleme titizlikle yapılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Düşen uçakla ilgili inceleme titizlikle yapılıyor. Uzman ekibin inceleme bilgileri kamuoyu ile paylaşılacaktır. Son iki haftada hayatını kaybeden her iki olayda ihmali olan kim varsa hepsi tespit edilecek ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN