04 Mayıs 2023, Perşembe
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AK Parti'den yeni reklam filmi! Dillerde tek şarkı: Duyanlara duymayanlara...
Türkiye artık adım adım seçimlere doğru yol alırken, tüm partiler reklam ve miting çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle AK Parti yaptığı özgün reklamlarla ön plana çıkarken yeni bir reklam filmi daha yayınlandı. Türkiye'nin gurur projelerine yer verilen reklam filmine "Duyanlara duymayanlara… Türkiye Yüzyılı için doğru zaman, doğru adam." notu düşüldü. İşte detaylar...