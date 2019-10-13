AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın skandal 'Barış Pınarı' açıklamasına tepki: Şiddetle kınıyoruz |Video

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 'Barış Pınarı' harekatıyla ilgili yaptığı skandal açıklama sonrası Türkiye'den sert tepki geldi. A Haber canlı yayınında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Akıncı'nın açıklamalarına yönelik "1974 Kıbrıs Barış Harekatı meşru ve zorunlu bir harekattır. O zaman da bütün dünya bize karşıydı. Karşımızda bir cinayet şebekesi vardı. Müzakerelerle yanıt alınamadı ve Barış Harekatı başlatıldı sonuç alındı. 'Barış Pınarı' harekatı ile ilgilide yaptığı skandal açıklamayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'nin kuzeyini terör örgütü PKK/PYD-YPG'li teröristlerinden arındırmak başlattığı 'Barış Pınarı' harekatıyla ilgili yaptığı skandal açıklamaya tepki gösterdi. Ömer Çelik'in yaptığı açıklamalardan satır başları;

KARŞIMIZDA BİR CİNAYET ŞEBEKESİ VAR...

Çok enterasan bir şey... 1974 yılındaki Barış Harekatı'nın niçin yapıldığını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan birisine hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Sanki orta hiçbir şey yoktu da durduk yere kan döküldü açıklaması yapılıyor. Karşımızda bir cinayet, soykırım şebekesi vardı. 1974 yılında Kıbrıs'a başlatılan Barış Harekatı bu yüzden yapıldı. En azından şehit olmuş arkadaşları hatırına daha dikkatli bir dil kullanması gerekir.

BU AÇIKLAMASI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Kendisini, Kıbrıs Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamalar açıkça basiretsiz bir açıklama olduğu gibi milletimize, devletimize ve Kuzey Kıbrıs Türk halkına açıkca bir saygısızlıktır. Barış Pınar harekatıyla ilgili yaptığı açıklamada, diyalog ve diplomasiden bahsediyor. Şimdiye kadar Türkiye'nin bu meselede verdiği mücadeleyi unutmuş. Ayrıca Türkiye, 'Güvenli Bölge' kapsamın terör örgütlerinin oradan çıkarılması i��in aylardır mücadele veriyor. Sanki durduk yere Barış Pınarı harekatını yapıyormuşuz gibi terör örgütlerini kınamaktan çekinen bir dil kullanıyor. Şimdiye kadar duyduğumuz en vahim açıklamalardan biri... Keşke Akıncı, terör örgütünü kınasaydı, milletimizin ve devletimizin yaptığı bu haklı mücadelenin yanında dursaydı, Mehmetçiğimizin yanında dursaydı. Kıbrıs Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Akıncı'nın aynı kafa karışıklığına sahip olduğu görülüyor. Cumhurbaşkanlığı makamında olan birisinin devlet adabına içerisinde daha dikkatli bir dil kullanması gerekir. Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz, Kuzey Kıbrıs Türk halkının da bu açıklamayı tasvip etmediğini biliyoruz.

KARŞIMIZDA BİR CİNAYET ŞEBEKESİ...

Yaptığı açıklamanın elbetteki izahı olacak. Çok uzun ve baştan aşağı kelime kalabalığı olan bir açıklama... Terörü kınamaktan ve terörü açıkça kınamaktan kaçınan bir tutum sergiliyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı eleştiriyor. Sanki karşımızda o zaman karşımızda bir cinayet şebeksi yokmuş da durduk yere kan akıltılmış gibi bir imaj oluşturuyor. Şimdiki Barış Pınarı harekatını eleştiriyor. Karşımızda bir terör örgütü, bir cinayet şebekesi yokmuş gibisinden durduk yere harekatı başlatılmış gibi gösteriyor. Ya da diplomasi yolları açıkmış, terör örgütü ile diyalog kurmak meşrumuş gibi göstererek bunlar niye yapılmıyor da askeri harekata başvurluyor tutumu içerisinde... Hiçbir şekilde cumhurbaşkanlığı makamında oturan birisinin yapmaması gereken bir açıklamayı yapıyor.

AKINCI'YA AÇIK VE NET BİR ŞEKİLDE HATIRLATIYORUZ!

Kendisine açık ve net bir şekilde hatırlatmak isteriz. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı meşru ve zorunlu bir harekattı. Karşımızda o zaman Kıbrıs Türk varlığını yok etmek isteyen soykırım uygulayan bir cinayet şebekesi vardı ve bu cinayet şebeksi cinayetlerini bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşiyordu. O zaman da bütün dünya bize karşıydı. Ama biz bütün dünya bize karşı diye oturup Akıcı'nın aklıyla hareket edip "Gelin bakalım, konuşalım bu cinayetleri diplomasi yoluyla çözelim..." deseydik bir sonuç alabilir miydik? 1974 Barış Harekatı ile sonuç alındı. Akıncı'nın yaptığı açıklama son derece basiretsiz bir açıklamadır.

ŞEHİTLERİMİZE SAYGISIZLIK YAPILIYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) deyince bizim yüreğimiz sızları. KKTC davası bizim milli davamızdır. Biz cumhurbaşkanlığı makamında oturan birisini eleştirmek durumuna gelmek istemezdik. Fakat kendisi KKTC cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığına ve ağırlığına eşit bir açıklama yapmıyor. Hem KKTC'deki haklı davamıza ve orada şehit düşmüş şehitlerimize hem de bugün şehitler vererek yürüttüğümüz 'Barış Pınarı' harekatına saygısızlık yapıyor. Keşke Türkiye'nin terörle mücadelesinde yana olsaydı. Şimdiye kadar gördüğümüz açıklamalar içerisinde en vahim, en basiretsiz ve en saygısız açıklama haline gelmiştir bu!..