Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde Pınar Keskin'in kullandığı otomobile çarpması, araç içinde bulunan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner'le olay yerinden ayrılması ve olayın basına yansımaması için Pınar Keskin’e rüşvet teklif edilmesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, skandal olay hakkında yorumda bulundu. Boyraz, "Olay yerinden kaçmak düpedüz terbiyesizlik” dedi. Boyraz “Ortada, gecenin bir yarısı alkollü araç kullanan CHP'nin Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın mağdur ettiği bir kadın var! Çok daha ayıbı susması için para teklif edilerek aşağılanan hor görülen bir kadın var! Burada kadına karşı şiddet var!” ifadelerine yer verdi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde Pınar Keskin'in kullandığı otomobile çarpması, araç içinde bulunan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner'le olay yerinden ayrılması ve olayın basına yansımaması için Pınar Keskin'e rüşvet teklif edilmesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın terbiyesizlik yaptığını söyledi.

Boyraz, "Alkollü araç kullanmak hedef beliremeden silahı ateşlemek kadar tehlikeli bir durum iken yaptığının sorumluluğunu üstlenmeden olay yerinden kaçmak düpedüz terbiyesizlik" dedi.

Osman Boyraz, Ali Kılıç gecenin bir vakti alkollü olarak kullandığı aracı ile arabasına çarpıp kaçtığı kadını sokak ortasında yapayalnız bıraktığı hatırlatarak, "Ali Kılıç, olay yerine özel kalemini göndererek para teklifinde bulundukları hanımefendiyi ne denli küçük duruma düşürdükleri apaçık ortada!" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN SÖZÜM ONA YILMAZ SAVUNUCUSU…"



Osman Boyraz, şunları söyledi:



"CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü araç kullanırken bir hanımefendiye çarptığı ardından da olay yerinden kaçarak özel kalemini hanımefendinin yanına gönderip susması için para teklifinde bulunduğu görüntülerini sosyal medyada görünce şok(!) olduk."

"Görüntülerde İstanbul Sözleşmesi'nin sözüm ona yılmaz savunucusu CHP'nin, ilçesindeki çöpleri dahi toplamaktan aciz Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç gecenin bir vakti alkollü olarak kullandığı aracı ile arabasına çarpıp kaçtığı kadını sokak ortasında yapayalnız bıraktığı ve olay yerine özel kalemini göndererek para teklifinde bulundukları hanımefendiyi ne denli küçük duruma düşürdükleri apaçık ortada!"



"Ortada olan başka bir durum ise kadına ve insana verdikleri değerin ne denli aşağılarda oluşu! Başkanın alkollü olarak kullandığı araç Allah muhafaza bir canlıya, bir insana da çarpabilir, vatandaşımızı hayattan koparabilirdi."

"OLAY YERİNDEN KAÇMAK DÜPEDÜZ TERBİYESİZLİK"



"Bu açıdan alkollü araç kullanmak hedef beliremeden silahı ateşlemek kadar tehlikeli bir durum iken yaptığının sorumluluğunu üstlenmeden olay yerinden kaçmak düpedüz terbiyesizlik."



"Pek tabi kendilerinden olunca 'hem de seçilmiş belediye başkanı' olayı ört bas etmek için seferber oluyorlar. Ancak kendilerinden olmayan bir büro elamanın yaptığı bir suçu tüm teşkilata yükleyecek kadar da utanmazlar! Burada mesele suçlardan çok daha öte!"

"BURADA KADINA KARŞI ŞİDDET VAR!"



"Ortada, gecenin bir yarısı alkollü araç kullanan CHP'nin Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın mağdur ettiği bir kadın var! Çok daha ayıbı susması için para teklif edilerek aşağılanan hor görülen bir kadın var! Burada kadına karşı şiddet var!"

"ALİ KILIÇ BAŞTA KADINLARDAN OLMAK ÜZERE TÜM VATANDAŞLARIMIZDAN ÖZÜR DİLEMELİ"

"Alkollü araç kullanarak Maltepeli vatandaşlarımızın canına kast eden ve bir kadını mağdur eden CHP'li Maltepe Belediye Başkanı'nı başta kadınlardan olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan özür dilemeye ve gerekeni yapmaya davet ediyorum."

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?



Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 26 Ağustos 2020 tarihinde alkollü şekilde bir kadının kullandığı otomobile çarptığı iddia edildi.

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner'in de kaza sırasında Ali Kılıç'la birlikte araç içinde olduğu bildirildi. Canan Döner'in CHP İstanbul Eski İl Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Kazazede kadın Pınar Keskin, kendilerine susmaları için para teklif edildiğini açıkladı ve "Şu an bu görmüş olduğunuz araç Maltepe Belediye başkanının aracı ve kendisi kullanıyordu bu aracı. Bizi ikna etmeye çalışıyorlar 'para verelim, rüşvet verelim' diyorlar" dedi.

KILIÇ VE DÖNER YENİ ARAÇLA OLAY YERİNDEN AYRILDI

Kazanın ardından Maltepe Belediyesi Özel Kalem Müdürü Umut Polat ve Maltepe Belediyesi'nde Ali Kılıç'ın fotoğrafçılığını yapan Nazım Ender Aslan'ın kaza yerine geldiği öğrenildi.

Ali Kılıç ve Canan Döner'in, yeni gelen araca binerek olay yerinden ayrıldığı öne sürüldü.

PINAR KESKİN: "SUSALIM DİYE BİZE PARA VERİYORLAR"

Umut Polat ve Nazım Ender Aslan'ın, kazazede Pınar Keskin'le pazarlık yaptığına yönelik video internet sitelerine düştü. Kazazede kadın; Umut Polat ve Nazım Ender Aslan'la yaptığı görüşmede şunları söyledi:



"Merhaba şu an bu görmüş olduğunuz araç Maltepe Belediye başkanının aracı ve kendisi kullanıyordu bu aracı. Full alkollüydü bize geldi çarptı aracımın şu şekilde. Ve kalemini gönderdi bize ikna etmeye çalışıyor. Medyaya vermeyin diye ısrar ediyor. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Burası Bağdat Caddesi'ne giden bir yol. Hemen kaçtılar zaten. Korkudan sesim titriyor. Bizi ikna etmeye çalışıyorlar 'para verelim, rüşvet verelim' diyorlar. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Kanun var, kaçamazsın sen."

Maltepe Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında bir personelimizin karıştığı trafik kazası üzerinden ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı ve maksatlıdır" iddiasında bulunuldu.

(ŞERİF CAN / SABAH)