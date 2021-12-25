AK Parti'den CHP'li Ekrem İmamoğlu'na! "Aziz İstanbulluları aldatıyor..."

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun personel alımlarıyla ilgili açıkladığı rakamları yorumladı. Göksu, "İBB Başkanı ya yönettiği kurumun rakamlarını bilmiyor ya da bu rakamları çarpıtıp tahrip ederek aziz İstanbulluları aldatıyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, personel alımıyla ilgili söylediği rakamların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

RAKAMLARI DUYURDU

AK Partili Göksu, İBB'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirdiği rakamları açıkladı.

Buna göre, İBB'den 13.353 kişi işten çıkarıldı, 45.029 kişi işe alındı.

"EKREM İMAMOĞLU'NA MI BAKANLIĞA MI İNANACAĞIZ?"

Mahkeme tarafından tescillenen Fazilet Durağı yalanını örnek gösteren Göksu, "İmamoğlu'na mı inanacağız yoksa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının verilerine mi inanacağız?" ifadelerine yer verdi.

"AZİZ İSTANBULLULARI ALDATIYOR..."

Ekrem İmamoğlu'nun geldiği günden itibaren İstanbul'u büyük bir borç bataklığına batırdığını sözlerine ekleyen Göksu, "CHP'li İBB Başkanı ya yönettiği kurumun rakamlarını bilmiyor ya da bu rakamları çarpıtıp tahrip ederek aziz İstanbulluları aldatıyor" açıklamasını yaptı.