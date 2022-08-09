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AK Parti'den 2023 seçimleri için İstanbul şarkısı! Sosyal medyada ilgi odağı oldu

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Giriş: 09.08.2022 22:28
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın 2023 seçimlerinde kullanacağı kampanya şarkısı belli oldu. AK Parti İstanbul’daki çalışmalar sırasında Orhan Gencebay’ın ‘Mevsim bahar olunca’ eserinin ‘İstanbul Kalbimizsin’ şeklinde yorumlandığı şarkısını kullanacak. İşte o şarkı...
AK Parti’den 2023 seçimleri için İstanbul şarkısı
AK Parti'den 2023 seçimleri için İstanbul şarkısı
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