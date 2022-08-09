09 Ağustos 2022, Salı
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AK Parti'den 2023 seçimleri için İstanbul şarkısı! Sosyal medyada ilgi odağı oldu
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın 2023 seçimlerinde kullanacağı kampanya şarkısı belli oldu. AK Parti İstanbul’daki çalışmalar sırasında Orhan Gencebay’ın ‘Mevsim bahar olunca’ eserinin ‘İstanbul Kalbimizsin’ şeklinde yorumlandığı şarkısını kullanacak. İşte o şarkı...