AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir araya geldi ve AK Parti'de yeni görevlendirmeler belli oldu. AK Parti'de Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı oldu.

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