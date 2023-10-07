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AK Parti’de kongre heyecanı | Bakanlar A Haber’de! Bakan Uraloğlu dev proje için tarih verdi

A Haber
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Giriş: 07.10.2023 13:57
AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kongrede birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu ve yeni Anayasa  için çağrı yaptı. Başkan Erdoğan’ın konuşmasından sonra Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu.
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