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AK Parti’de kongre heyecanı! 22 yılda dev eserlerle millete hizmet

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Giriş: 07.10.2023 12:13
Güncelleme:07.10.2023 12:13
Türkiye, son 22 yılda gerçekleştirdiği sağlık devrimiyle dünyada örnek gösterilen ülkeler arasına girdi. Şehir hastaneleri devrimin adı oldu. Sağlık alanındaki çalışmalarının detaylarını muhabirimiz Yusuf Gül aktardı.  Aşılmaz yollar, keskin virajlar yapılan tünellerle güvenli ve konforlu hale geldi. Türkiye yüzyılında yapılan dev tünel projelerini muhabirimiz Yüksel Akalan anlattı. Türkiye her alanda olduğu gibi ulaşımda da çağ atladı. Aşılmaz denilen dağlar aşıldı, köprü ve otoyollarla ulaşım konforlu hale geldi, mesafeler kısaldı. Kıtaları birleştiren dev eserlerin serüveni hakkında Vedat Sezer Çanakkale’den bilgiler verdi.   "Hayat Ulaşınca Başlar" sloganıyla Türk sivil havacılığının gelişmesi için 22 yıldır yürütülen etkin ve planlı yatırımlarla Türkiye, sivil havacılıkta zirveye ulaştı. Çelik kanatlarla örülen Türk hava sahası her gün milyonlarca yolcuya hizmet veriyor. Sivil havacılık alanında yapılan o dev yatırımlar Mahmut Erdoğan aktardı. Ve Türkiye'nin gururu Togg. 62 yıllık bir rüyaydı. O rüya da AK Parti iktidarında gerçek oldu. Türkiye elektrikli araçlarda dünyaya Togg ile damgasını vururken detayları muhabirimiz Tülay Ayçiçek anlattı.
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