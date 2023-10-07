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AK PARTİ’DE KONGRE GÜNÜ! Kongrede AK Parti yönetimi yeniden belirlenecek

A Haber
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Giriş: 07.10.2023 10:09
AK Parti'de 4. Olağanüstü Büyük Kongre’ye artık dakikalar kaldı. Ankara'daki Arena Spor Salonu'nda bugün saat 10'da başlayacak kongrede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan; yerel seçimlerin startını da verecek. Son hazırlıklar neler? A Haber canlı yayınına katılan AK Parti’nin önde gelen isimleri ve uzmanlar önemli değerlendirmelerde bulundu.
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