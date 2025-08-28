AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Asla kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yargı kurumları ve mensuplarına yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel’in ifadelerinin siyasi eleştiri sınırlarını aştığını belirterek, "Özgür Özel’in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez" dedi.

