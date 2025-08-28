28 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Asla kabul edilemez
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Asla kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Asla kabul edilemez

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2025 11:15
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yargı kurumları ve mensuplarına yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel’in ifadelerinin siyasi eleştiri sınırlarını aştığını belirterek, "Özgür Özel’in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Asla kabul edilemez
Yeni dönemin başladığı gün: 28 Ağustos 2014!
Yeni dönemin başladığı gün: 28 Ağustos 2014!
Çelik’ten Özel’e tepki: Asla kabul edilemez
Çelik'ten Özel’e tepki: Asla kabul edilemez
DEM Parti heyeti İmralı’ya hareket etti!
DEM Parti heyeti İmralı'ya hareket etti!
TEKNOFEST mavi vatan başlıyor!
TEKNOFEST mavi vatan başlıyor!
Türkiye’nin Bingazi hamlesi Atina’yı panikletti!
Türkiye'nin Bingazi hamlesi Atina'yı panikletti!
Özgür Özel’e savcıyı tehdit soruşturması!
Özgür Özel’e savcıyı tehdit soruşturması!
Halit Yukay’ın ölümünde yeni ayrıntılar!
Halit Yukay'ın ölümünde yeni ayrıntılar!
Çelik Kubbe’nin bileşenlerinde neler var?
Çelik Kubbe'nin bileşenlerinde neler var?
Atak’lar Asya-Pasifik’te boy gösterdi!
Atak'lar Asya-Pasifik'te boy gösterdi!
TEKNOFEST Mavi Vatan başlıyor!
TEKNOFEST Mavi Vatan başlıyor!
TBMM Gazze için olağanüstü toplanıyor!
TBMM Gazze için olağanüstü toplanıyor!
Gazze ve dünyanın geri kalanı!
Gazze ve dünyanın geri kalanı!
Daha Fazla Video Göster