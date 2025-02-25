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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e net mesaj: Devlet kurumlarını hedef alan karşısında bizi bulacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e net mesaj: Devlet kurumlarını hedef alan karşısında bizi bulacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.02.2025 18:29
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kuvvet komutanlarının hedef alınmasına sert bir dille tepki gösteren Ömer Çelik, 'Devlet kurumlarını mesnetsiz şekilde hedef alan karşısında bizi bulacak.' dedi.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e net mesaj: Devlet kurumlarını hedef alan karşısında bizi bulacak
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