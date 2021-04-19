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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası flaş açıklama!

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Giriş: 19.04.2021 19:35
Güncelleme:19.04.2021 19:39
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında topladı. Toplantıda Meclis çalışmaları, iç ve dış gelişmeler ile koronavirüsle mücadele ele alındı. Kritik toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Çelik Yunanistan'ın mültecilere yönelik tutumları nedeniyle "Yunanistan sahil güvenlik unsurları resmen benzin dökerek, yakmaya çalışarak bir katliama imza atmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. CHP'nin emekli amirallerin hükümete yönelik suçlamalarına ilişkin de değerlendirmeler bulunan Çelik "Emekli amiraller tarafından yayınlanan ve siyasette kötü girişimleri hatırlatan kanaatlerimizi sizinle paylaşmıştık. Yargı faaliyetini sürdürüyor, o konuya girecek değiliz. Bu süreç içerisinde AK Partiyi, ima eden sayın Kılıçdaroğlu ve bazı CHP'lilerden gelen asla kabul edemeyeceğimiz iddialar oldu." ifadelerini kullandı.
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