AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: CHP Genel Başkanlığı makamı için üzücü bir şey!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Yabancı birtakım odakların ortaya attığı Türkiye'ye dönük, kısıtlayıcı ve belirli bir alana sıkıştırmayı amaçlayan, Türkiye'nin meşru aktiviteleri üzerinde şaibe oluşturmaya çalışan birtakım propagandaları burada bir siyasi parti iddiası olarak gündeme getiriyorlar. Bu tabii ki CHP Genel Başkanlığı makamı için üzücü bir şey." dedi. CHP Genel Başkanlığının "köklü bir partinin genel başkanlığı" olduğunu söyleyen Çelik, "Fakat gördüğüm kadarıyla orayı bir tercüme odasına dönüştürmüş Sayın Kılıçdaroğlu. Tercüme odasından kastım da şudur: Bazı iddialarda bulunuyor, bu iddiaları birkaç ay evvel yabancı basında izliyoruz." diye konuştu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıklamalarına da değinen Çelik, "(Yunanistan) Baştan aşağı hukuka aykırı ve yalan üzerine bir yaklaşım üretir, Türkiye'yi sağa sola şikayet ederseniz o zaman biz burada barışçıl ve iyi niyetli bir yaklaşım görmeyiz" ifadelerine yer verdi.

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