05 Nisan 2023, Çarşamba
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İYİ Parti lideri Meral Akşener'e çok sert sözler: Kandil'e ses çıkarabildiniz mi?
Son dakika haberleri… AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Çelik, Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırı konusunda, "Şiddetle kınıyor, lanetliyoruz." dedi. Meclis'te mermi ile şov yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de tepki gösteren Ömer Çelik İYİ Parti liderinin sözleri için, "Son yıllardaki en niteliksiz, en yakışıksız..." ifadelerini kullandı. Ömer Çelik ayrıca, İYİ Parti liderine Kandil'deki elebaşılarının kendilerini desteklemeleri konusunda sessiz kaldıklarını bir kez daha hatırlatırken; "'Türkiye'yi yıkacağız' diyen Kandil'e ses çıkarabildiniz mi?" dedi.