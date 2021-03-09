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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten canlı yayında flaş açıklamalar: İran, Mısır, Yunanistan, Papa-Sistani, Kovid-19 ve Rasim Öztekin...

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Giriş: 09.03.2021 22:56
Güncelleme:09.03.2021 22:56
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik "Yarın Rasim Öztekin'in cenaze törenine Kültür Bakanı'mız, ben, Numan Bey ve Mahir Bey hep beraber katılacağız. Türkiye'nin bu büyük sanatçısını son yolcuğuna uğurlamada hepimiz hazır olacağız." dedi. Öte yandan Çelik, İran ve ABD arasındaki nükleer anlaşma, Mısır ile yakınlaşma, Yunanistan'ın bölgedeki hamleleri ve Papa-Sistani görüşmene dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Yarın (10 Mart 2021) Rasim Öztekin'in cenaze törenine Kültür Bakanı'mız, ben, Numan Bey ve Mahir Bey hep beraber katılacağız. Türkiye'nin bu büyük sanatçısını son yolcuğuna uğurlamada hepimiz hazır olacağız." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik "Kadınların mücadelesine verilen destek, gelecek nesillerin hayatının daha iyi olmasına verilen destektir." diye konuştu.

KOVİD-19 AŞILAMALARI

Çelik,"(Kovid-19) Aşılamalar, büyük kapasiteyle, sağlık organizasyonumuzun büyük yeteneğiyle yerine getiriliyor. Daha çok vatandaşımızı aşılayacağız" şeklinde bilgi verdi.

Ömer Çelik, "Kadın ve çocuk istismarcılığıyla ilgili terör örgütlerinin yaptığı insanlık dışı uygulamalar konusunda hassasiyet oluşturulması gerekiyor." dedi.

"Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır"

AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle devam etti:

"Birtakım devletlerin Türkiye ile bilek güreşi yapmak için Yunanistan'ı yanına almasını, kalıcı bir ittifak zannetmesinler. Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır bu bölgede."

Çelik, "Afganistan barışına, bölge barışına katkı sağlayacak her türlü arabuluculuğun içinde oluruz." diye konuştu.

Papa-Sistani görüşmesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Papa-Sistani görüşmesine ilişkin, şunları kaydetti:

"Bu yaştaki iki siyasi ve dini liderin bir araya gelmesinin Irak ve bölge için iyi bir sonuç üretmesini ümit ediyoruz. Ayetullah Sistani'nin Irak'taki azınlıkların zulüm görmemesi, Şiilerle Sünniler arasında diyalogların doğru kurulması bakımından verdiği mesajların son derece kıymetli olduğunu değerlendiriyoruz."

"İran-ABD kapsamlı bir nükleer anlaşma imzalamalıdır"

Ömer Çelik, "(İran-ABD) Masaya dönülmelidir, kapsamlı bir nükleer anlaşma imzalanmalıdır. Karşılık bütün dünyanın önünde taahhütlerde bulunulmalıdır." ifadesini kullandı.

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