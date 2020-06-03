AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Bakan Albayrak'a yönelik çirkin saldırılara sert tepki

Son dakika haberi... AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik çirkin saldırılara sert tepki gösterdi. Yıllardır devletin içine yuvalanmış olan Öztrak ailesinin mensubu CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın çirkin ifadeleriyle ilgili konuşan Çelik, ''Aile meselesini siyaset konusu yapmak bütün partilerin tabanındaki vatandaşlarımız tarafından ahlak dışı olarak nitelendirilmektedir. Israrla CHP sözcüleri tarafından bu ihlal edilmektedir. Bir de sosyete damat diye bir şey uydurulmuştur. Benim bildiğim sayın Bakanımızın babası Sadık Albayrak, statüko sosyete ile mücadele eden birisidir. Sayın Sadık Albayrak'ın yaşadığı hayat, yazdığı kitaplar ortadadır. Statüko sosyetesine karşı mücadele etmiştir.'' dedi.

AK Parti MYK toplantısının ardından konuşan Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Aile meselesini siyaset konusu yapmak bütün partilerin tabanındaki vatandaşlarımız tarafından ahlak dışı olarak nitelendirilmektedir. Israrla CHP sözcüleri tarafından bu ihlal edilmektedir. Bir de sosyete damat diye bir şey uydurulmuştur. Benim bildiğim sayın Bakanımızın babası Sadık Albayrak, statüko sosyete ile mücadele eden birisidir. Sayın Sadık Albayrak'ın yaşadığı hayat, yazdığı kitaplar ortadadır. Statüko sosyetesine karşı mücadele etmiştir.



Türkiye'de bir oligarşik siyaset, ekonomik model oluşmuşsa bunun altında imzası olanlar bugün aile kavramları üzerinden sosyete gibi kavramlar kullanıyorlar. Aile kavramını kim hangi şekilde, hangi sebeple siyaset konusu yapıyorsa yaptığı ahlaksızlıktır. Hangi partide olursa olsun, sağduyulu arkadaşlarımızın, demokrat arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum. Temel ahlak değerlerinde uzlaşacağımız alanlar vardır. Zekası, aklı yeten çıkar ekonomi, siyaset, dış politika konusunda argümanını söyler. Siyasi akılla argüman üretemeyince, 4 tane köşe yazarının söylediklerini tekrar etmişlerdir.