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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel siyasi vesayet altında

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel siyasi vesayet altında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.03.2025 16:02
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e Saraçhane’deki eylemler ve boykot çağrıları üzerinden eleştirdi. İBB’ye yönelik soruşturmanın CHP’li isimlerden gelen bilgi ve belgelerle başladığını vurgulayan Ömer Çelik, Özel’in protesto hakkını kullananları istismar ettiğini söyledi. Çelik, “Özel, konuşmalarının doğurduğu sonuçları yönetemez hale geldi. Özel siyasi vesayet altında.” dedi.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel siyasi vesayet altında
Özgür Özel siyasi vesayet altında
"Özgür Özel siyasi vesayet altında"
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