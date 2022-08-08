AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu YSK'nın elinde olmayan bilgilere nasıl erişti?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MKYK Toplantısı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Cemevlerine yönelik yapılan saldırıları değerlendiren Çelik, "Cemevlerine yönelik yapılan saldırıların provokasyon olduğu açık" ifadelerini kullandı. YAŞ kararlarına yönelik eleştirilere de yanıt veren Çelik, birilerinin Yassıada zihniyetini diriltme çabası içinde olduğunu vurguladı. Siyasette yabancı seçmen tartışmalarına da değinen Ömer Çelik, "Herkesin sağduyulu olması gerekir. YSK'nın elinde olmayan bilgilere Sayın Kılıçdaroğlu nasıl erişti? Bunu nasıl gerçekleştirdi?" ifadelerini kullandı.